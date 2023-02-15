Подмосковье 15 февраля 2023, 17:41 Свыше 3 тысяч человек станут участниками акции по массовому закаливанию в Красногорске

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Патриотическая акция массового закаливания «Быть здоровым — это модно» пройдет в Красногорске 25 февраля на площади Дома культуры «Подмосковье». В ней примут участие свыше трех тысяч человек из 10 регионов России.

При помощи телемоста к акции присоединятся любители здорового образа жизни из Херсонской и Запорожской областей, Республики Бурятия, Забайкальского и Хабаровского края, Сахалинской, Архангельской, Курганской областей, Крыма и других регионов. Они смогут наблюдать друг за другом в режиме онлайн.

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На празднике установят несколько инсталляций о здоровом образе жизни, а для зрителей подготовят интерактивные площадки. Они смогут сыграть в шахматы, посоревноваться в подтягиваниях и сборке автомата. За победу они смогут получить денежные призы. Гостей покормят на полевой кухне.

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Принять участие в обливании холодной водой смогут все желающие старше пяти лет. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте.

Кроме того, в рамках акции пройдут соревнования по кроссфиту, победители которых получат подарки. Общий призовой фонд увеличили до 350 тысяч рублей.

Среди участников мероприятия — выдающиеся спортсмены и чемпионы соревнований разного уровня Андрей Арбузов, Светлана Колисниченко, Ирина Гладкая и Юрий Голубев.

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