Подмосковье 18 января 2024, 16:29 Свыше 3 тысяч человек прокатились на колесе обозрения в Химках зимой

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Колесо обозрения в Химках не теряет своей популярности даже в холодное время года. Кабинки аттракциона зимой отапливаются.

С конца 2023 года на колесе обозрения в Химках прокатились больше трех тысяч человек. Гостей аттракцион может принимать в любое время года. Зимой в кабинках работает система обогрева, а летом включается кондиционер, что позволяет любоваться видами с высоты в любую погоду.

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«Новое колесо обозрения, безусловно, сердце парка имени Льва Николаевича Толстого. Аттракцион появился в парке по просьбе химчан», — рассказал депутат Совета депутатов Владимир Суслов.

Напомним, что полный круг колесо обозрения в Химках делает за 16 минут. За это время кабинки успеваю подняться на высоту 50 метров и спуститься вниз. Работает аттракцион каждый день с 10 до 22 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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