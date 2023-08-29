Свыше 3 тысяч человек посетили спектакли кукольного театра в парках Подмосковья летом | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:47 Свыше 3 тысяч человек посетили спектакли кукольного театра в парках Подмосковья летом Министерство культуры и туризма МО

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Заключительные спектакли Московского областного государственного театра кукол прошли в минувшие выходные в подмосковных парках. За лето их посетили около 3,5 тысячи человек.

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, спектакли проводили по проекту «Театр кукол в парке». По словам директора «МосОбл Парка» Ксении Васильевой, это стало настоящим подарком для жителей региона.

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«Юные зрители Подмосковья этим летом увидели сказочный мир оживших кукол, получили яркие и незабываемые впечатления. Для жителей региона спектакли Московского областного театра кукол стали настоящим подарком, праздником волшебства и сказок», — сказала она.

Первый этап проекта прошел с 28 мая по 1 июля в Воскресенске, Одинцове, Котельниках, Лотошине, Павловском Посаде и Серебряных Прудах. Второй этап продлился с 13 по 27 августа в Ступине, Лотошине, Талдоме, Дмитрове и Зарайске.

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