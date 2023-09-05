Подмосковье 05 сентября 2023, 14:43 Свыше 3 тысяч человек посетили День города в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Праздничной программой отметили День городского округа Солнечногорск. Главной площадкой стала Советская площадь. В общей сложности мероприятия посетили более трех тысяч человек.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Дрифт-шоу «Солнечногорский дрифт» и авто-мотопробег с участием «Ночных волков» и мотоклуба «Дикие лисы» открыли праздничную программу. Гостей Советской площади ждали выступления творческих коллективов округа.

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Организаторы подготовили фотозоны, мастер-классы, зоны с аэрохоккеем, игры в лазертаг. Все желающие смогли увидеть фотовыставку «Солнечногорск. Вчера. Сегодня. Завтра».

Глава городского округа Константин Михальков поздравил жителей муниципалитета с праздником, вручил первые паспорта подросткам и присвоил звания «Почетный гражданин» местным жителям Геннадию Сергееву и Николаю Арзамаскину.

«Сердцем славного Солнечногорска всегда были и остаетесь вы, дорогие жители. Именно вы, честные, неравнодушные — главное богатство нашей земли. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго. А нашему любимому Солнечногорску — дальнейшего развития и процветания», — рассказал Михальков.

Праздник продолжили выступления творческих коллективов округа, велошоу, кавер-группы «Город Лета», рэп-исполнителя NATAN (Black Star) и группы БАНД`ЭРОС. Завершился День округа праздничным салютом.

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