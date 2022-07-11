Свыше 3 тысяч человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Акция по проверке здоровья в парках продолжает набирать обороты в Подмосковье, за последнее время в ней приняли участие уже более 3,5 тысячи человек. На минувших выходных снова можно было посетить врачей во время прогулки. Медпункты работали в 23 городских округах.

«Особенно такой формат удобен для людей, работающих в будни, и тех, кто по каким-либо причинам не может посетить поликлинику в течение рабочей недели. С начала проведения акции свое здоровье проверили уже более 3,5 тысячи человек», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Жителям Московской области предлагают сдать анализ крови, проверить давление и ЭКГ, а также пройти некоторые другие обследования. Результаты придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.