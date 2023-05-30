Подмосковье 30 мая 2023, 10:30 Свыше 3 тысяч автомобилей эвакуировали за неделю в Подмосковье из-за нарушений правил парковки Минтранс Подмосковья

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Свыше трех тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю из-за нарушений правил парковки. Это на 100 транспортных средств больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе, за неделю с улиц переместили на штрафстоянку 3225 машин.

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Водители могут узнать о расположении эвакуированного авто по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8️-4️9️5️-7️3️4️-7️8️-8️1️ или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что важно соблюдать правила парковки и не мешать проезду общественного транспорта и спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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