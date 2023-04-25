Подмосковье 25 апреля 2023, 16:07 Свыше 3 тысяч автомобилей эвакуировали за нарушение парковки в Подмосковье за неделю МТДИ МО

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За неделю в Подмосковье эвакуировали 3082 неправильно припаркованных автомобилей. В региональном Минтрансе подчеркнули, что это больше показателей прошлой недели на 1%.

Жители Московской области могут узнать местонахождение эвакуированного автомобиля по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам: 8️ (4️9️5️) 7️3️4️-7️8️-8️1️. Также найти машину можно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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Минтранс Подмосковья просит водителей соблюдать правила парковки, а также не препятствовать проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Серпухове строится новый переход через ж/д пути. По словам главы региона, объект появится в округе к сентябрю.

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