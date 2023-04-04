Подмосковье 04 апреля 2023, 12:04 Свыше 3 тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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Свыше трех тысяч автомобилей, которые были неправильно припаркованы, эвакуировали в Подмосковье за неделю. Это на 1% больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе региона, было эвакуировано 3185 машин.

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Водителей призывают соблюдать ПДД и не создавать помех движению при парковке. Узнать расположение эвакуированного авто можно по телефону справочной службы 8️-4️9️5️-7️3️4️-7️8️-8️1️ или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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