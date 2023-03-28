Подмосковье 28 марта 2023, 10:42 Свыше 3 тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье из-за неправильной парковки за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю в Подмосковье эвакуировали более 3,1 тысячи неправильно припаркованных автомобилей. В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что это на 9% больше, чем за прошлую неделю.

Водителям Московской области напомнили обстоятельства, при которых транспортное средство может быть эвакуировано: если автомобиль припаркован в зоне запрещающих знаков, в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов» или на пешеходном переходе. Также на спецстоянку могут забрать транспортное средство, если оно расположено на трамвайных путях или припарковано во втором ряду.

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Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам по номеру: 8️ (4️9️5️) 7️3️4️-7️8️-8️1️ или на на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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