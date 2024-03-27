Подмосковье 27 марта 2024, 09:46 Свыше 3 тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю из-за нарушений правил парковки ЦБДД

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За неделю с улиц Подмосковья переместили более 3,4 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 145 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы 112 илина сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают не мешать проезду экстренных служб и спецтехники и парковаться правильно.

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