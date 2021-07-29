Свыше 3 млн доз вакцин от коронавируса доступны в Подмосковье

Московская область постоянно принимает новые поставки вакцины от коронавируса. Сейчас в регионе доступны более трех миллионов доз. Об этом во время прямой линии с губернатором рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Все желающие привиться в Московской области могут сделать это в любой день. Нехватки вакцины в регионе нет, сейчас доступны больше трех миллионов доз, уточнили в Минздраве Подмосковья.

«Вакцин у нас достаточно, мы регулярно получаем поставки. Вакцина различная: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», — рассказала Лазарева.

Она подчеркнула, что в регионе уже началась ревакцинация. Повторно жителей прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Андрей Воробьев рассказал, что тоже сделал третью прививку после того, как спустя полгода у него упал уровень антител. Сейчас показатель снова вырос.

С начала массовой кампании вакцинации от коронавируса в Московской области привили свыше 2,8 миллиона жителей.

Лазарева отметила, что в регионе развернули 368 пунктов, чтобы привиться от COVID-19 могли все жители. Принимают людей в 266 поликлиниках.