Свыше 3 миллионов школьников и студентов приняли участие в конкурсах «Большая перемена» и «Твой Ход» в 2021 году

В 2021 году в конкурсах «Большая перемена» и «Твой Ход» суммарно приняли участие более трех миллионов школьников, студентов организаций среднего профобразования и вузов, а также соотечественников, обучающихся за рубежом. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи.

Конкурсы проводят в рамках федеральных проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и «Развитие системы поддержки молодежи президентского проекта «Образование».

В этом году 28 марта стартовал третий сезон всероссийского конкурса «Большая перемена». Абсолютные победители будут определены по каждому из 12 тематических направлений. По итогам конкурса у ребят появится возможность пройти стажировки в крупных компаниях. С прошлого года в конкурсе есть возможность участвовать в команде. В этом году в случае победы команды все участники получат призы.

Второй сезон студенческого конкурса «Твой Ход» стартовал 25 января 2022 года. Регистрация участников проходит на официальном сайте конкурса. «Твой Ход» поможет определить сильные и слабые стороны студента, а также наиболее перспективную траекторию для личностного и профессионального роста.

В основе конкурса — три трека. «Определяю» — для тех, у кого много идей по изменению среды в вузах. «Создаю» — для тех, кто хочет влиять на то, что происходит в проекте «Твой Ход». Трек «Делаю» предназначен для тех, кто уже создал и реализует проекты в своих вузах.

Главным призом конкурса «Твой Ход» станет премия в размере 1 миллиона рублей. Ее можно будет потратить на образование, улучшение жилищных условий или собственный стартап.