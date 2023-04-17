Подмосковье 17 апреля 2023, 16:18 Свыше 3 миллионов сеянцев высадят в лесах Подмосковья до лета Комитет лесного хозяйства Московской области

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Из-за теплой погоды в Подмосковье на две недели раньше открыли лесокультурный сезон. Он продлится до начала июня. За это время там высадят свыше 3,2 миллиона сеянцев.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, снег в этом году сошел быстро, и земля уже достаточно прогрелась для посадок.

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«Всего в этом году мероприятия по лесовосстановлению пройдут на площади 1000 гектаров, в том числе в рамках эколого-патриотической акции — на площади 60 гектаров, в рамках компенсационного лесовосстановления — на площади 400 гектаров», — сказал он.

Филимонов добавил, что работы уже начались на севере и востоке области — в Дмитровском и Ногинском лесничествах. Позже к посадкам приступят и в других округах Подмосковья. Восстановительные мероприятия проведут на гарях и местах проведения рубок.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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