Подмосковье 06 февраля 2023, 15:04 Свыше 3 миллионов пассажиров ЦППК приобрели абонементы на поезда за год

Читать 360tv в

Пассажиры ЦППК приобрели 3,2 миллиона абонементов на проезд за год. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Самыми популярными документами стали на количество поездок, а также тарифы «Ежедневно» и «Рабочего дня».

Жители региона купили около двух миллионов проездных на количество поездок, а также почти 650 тысяч абонементов «Ежедневно» и свыше 410 тысяч — «Рабочего дня».

Реклама

Абонементы сформировали так, чтобы каждый пассажир смог выбрать удобный для себя вариант. Так, проездные на количество поездок можно использовать на маршрутах, станции которых оборудованы турникетами и валидаторами. За год таких точек стало на 52 больше.

Реклама

Подробнее об абонементах можно узнать на сайте компании.

Обсудить важные новости Московской области можно в «Суперчате 360».