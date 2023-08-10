Подмосковье 10 августа 2023, 16:23 Свыше 3 миллионов электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Подмосковье с января Unsplash

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В 2023 году жители Подмосковья оформили более трех миллионов электронных рецептов на льготные лекарства. По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, на развитие информационной системы в сфере медицины в регионе выделили около 2,2 миллиарда рублей.

«Подмосковье занимает лидирующие позиции по цифровизации, это касается в том числе и сферы медицины. <…> И наши жители активно пользуются сервисами», — отметил Голубев.

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В Московской области ежегодно развивают цифровые решения в сфере здравоохранения. Одним из важных нововведений является оформление полиса ОМС через портал госуслуг. Для получения документа нужен только доступ к личному кабинету, срок готовности — один рабочий день.

Кроме того, граждане могут в режиме онлайн оформить запись к врачу и получить телемедицинскую консультацию. Цифровизация в сфере медицины позволяет повысить уровень развития здравоохранения через механизмы взаимодействия учреждений на основе внедрения современных технологий.

«Показатели говорят о том, что нашим жителям это удобно. Поэтому нам важно сосредоточить внимание на дальнейшем развитии цифровых услуг в здравоохранении», — добавил представитель Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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