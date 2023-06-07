Подмосковье 07 июня 2023, 15:46 Свыше 3 миллионов электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья могут получить рецепт на льготные лекарства в электронном виде. Назначение врача хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг.

«Цифровизация позволяет уйти от бумажной работы и перевести некоторые услуги в цифровой вид, в том числе оформление рецептов на льготные лекарства. Сегодня почти 100% рецептов на льготные препараты оформляется электронно», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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С начала года данным образом в Московской области выписали более трех миллионов рецептов. Пациентам напоминают, что они также могут воспользоваться телемедицинской консультацией — так им не придется идти в поликлинику.

Чтобы получить лекарства в аптеке по электронному рецепту, необходимо назвать свои данные или номер полиса ОМС, после чего фармацевт выдаст препарат.

Жалоб на здравоохранение в Подмосковье стало на 53 тысячи меньше за прошлый год. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время своего обращения к жителям.

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