Подмосковье 16 февраля 2023, 13:40 Свыше 295 тысяч жителей Подмосковья воспользовались Telegram-ботом по вопросам социальной поддержки

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Telegram-бот по вопросам мер социальной поддержки заработал в Подмосковье в феврале прошлого года. С начала его работы жители воспользовались им свыше 295 тысяч раз. Об этом сообщила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

Бот помогает жителям рассчитать размер нового единого пособия, рассказывает про учитываемое имущество и многое другое.

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«Через бота можно узнать о всех мерах поддержки, которые есть в Подмосковье, а также получить ссылку на региональные госуслуги по нужному разделу. Это очень удобно», — подчеркнула глава министерства.

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Также бот может предложить ссылки на полезные ресурсы для родителей, пенсионеров и любителей путешествовать по региону.

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