Подмосковье 24 января 2023, 11:09 Свыше 29 тысяч электронных справок о назначенных льготах оформили жителям Подмосковья за год

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Жители Подмосковья получили возможность оформлять справки о назначенных мерах соцподдержки онлайн. В 2022 году их получили свыше 29 тысяч раз, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Оформить справку жители могут через «Госуслуги». С начала января было выдано уже более 3,6 тысячи документов.

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«Это очень удобно, они доступны с вашего мобильного телефона, за ними не нужно будет приходить в МФЦ. Справка будет готова в течение одного дня», — сказала Ирина Каклюгина.

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В Минсоцразвития добавили, что электронная справка юридически равна бумажной. По ней так же предоставляют льготы и услуги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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