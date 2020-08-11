Свыше 29 млрд рублей нецелевого использования средств выявил Главгосстройнадзор с 2018 года

«Кроме того, совместно с Росфинмониторингом с 2018 года выявлены сомнительные операции на сумму 11 миллиардов рублей, из них подтверждено 5,1 миллиарда, возбуждено четыре уголовных дела в отношении застройщиков», — пояснил Артур Гарибян.

Благодаря проделанной работе удалось вернуть более 24 миллиардов рублей в строительство, добавил глава ведомства.