11 августа 2020, 21:51
Свыше 29 млрд рублей нецелевого использования средств выявил Главгосстройнадзор с 2018 года
Главгосстройнадзор провел 342 внеплановые проверки застройщиков с 2018 года в Московской области, в результате было выявлено нецелевое использование средств на сумму 29,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил начальник ГУ Стройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.
«Кроме того, совместно с Росфинмониторингом с 2018 года выявлены сомнительные операции на сумму 11 миллиардов рублей, из них подтверждено 5,1 миллиарда, возбуждено четыре уголовных дела в отношении застройщиков», — пояснил Артур Гарибян.
Благодаря проделанной работе удалось вернуть более 24 миллиардов рублей в строительство, добавил глава ведомства.