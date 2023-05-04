Подмосковье 04 мая 2023, 10:22 Свыше 280 жителей Подмосковья приняли участие в земельных торгах за неделю Комитет по Конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье прошло 95 земельных аукционов. В них приняли участие 283 человека. В среднем на один лот было четыре претендента.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, в ходе торгов стартовая цена на аренду участка под строительство дома в Домодедове выросла в 32 раза. Итоговая цена на него превысила 40 миллионов рублей. На него претендовали восемь человек.

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Ознакомиться с лотами жители могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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