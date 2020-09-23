23 сентября 2020, 18:13
Свыше 280 повреждений теплотрасс ликвидировали в Подмосковье
В рамках плановой операции подмосковного Госадмтехнадзора «Теплотрасса» в области с начала лета устранили 289 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Проводится проверка содержания наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс», — перечислили в пресс-службе.
Отмечается, что больше всего нарушений устранили в Зарайске, Коломне, Орехово-Зуеве, Шатуре и Луховицах. Предписания выданы по всем выявленным нарушениям. Сроки их исполнения находятся на контроле.