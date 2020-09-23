Свыше 280 повреждений теплотрасс ликвидировали в Подмосковье

«Проводится проверка содержания наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс», — перечислили в пресс-службе.

Отмечается, что больше всего нарушений устранили в Зарайске, Коломне, Орехово-Зуеве, Шатуре и Луховицах. Предписания выданы по всем выявленным нарушениям. Сроки их исполнения находятся на контроле.