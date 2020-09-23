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    23 сентября 2020, 18:13

    Свыше 280 повреждений теплотрасс ликвидировали в Подмосковье

    Артур Блянихов

    В рамках плановой операции подмосковного Госадмтехнадзора «Теплотрасса» в области с начала лета устранили 289 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    «Проводится проверка содержания наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс», — перечислили в пресс-службе.

    Отмечается, что больше всего нарушений устранили в Зарайске, Коломне, Орехово-Зуеве, Шатуре и Луховицах. Предписания выданы по всем выявленным нарушениям. Сроки их исполнения находятся на контроле.

    Новости SMI.FM