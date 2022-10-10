Более 28 тысяч жителей Подмосковья выбрали дворы для благоустройства на голосовании | 360°

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Более 28 тысяч жителей Подмосковья выбрали дворы для благоустройства на голосовании

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Голосование за выбор дворов для благоустройства завершится на портале «Добродел» 10 октября. В нем приняли участие более 28 тысяч жителей Подмосковья. Выбранные территории приведут в порядок в 2023–2025 годах, рассказали в Главном управлении содержания территорий.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что вовлеченности жителей в голосование оказалась большой, и у них еще есть время сделать свой выбор до конца дня 10 октября.

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«Жители Московской области всегда проявляли активную жизненную позицию в вопросах благоустройства: радует, когда людям не все равно, как будет выглядеть их двор», — отметила глава ГУСТ.

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Узнать подробнее о голосовании и выбрать свой двор можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме, чтобы снег не стал для них неожиданностью.

Благоустройство

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