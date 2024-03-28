Подмосковье 28 марта 2024, 19:31 Свыше 2,8 тысячи ям заделали на автомобильных дорогах в Люберцах с начала года Пресс-служба Минтранса МО

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Свыше 2,8 тысячи ям залатали на муниципальных и региональных автомобильных дорогах в Люберцах с начала года. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ямочный ремонт дорог общего пользования в округе выполняется 11 единицами техники и 37 дорожными рабочими. На муниципальных дорогах с начала года заделали более 1,5 тысячи выбоин общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров, а на региональных дорогах — 1,3 тысячи ям площадью почти 1,8 тысячи квадратных метров.

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Волков пояснил, что сотрудники службы инспекции дорог проводят выявление и замер ям, которые затем заносятся в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Также он отметил, что в 2023 году была приобретена специальная машина для ремонта ям на дорогах с использованием струйно-инъекционного метода. Она уже начала работать на дорогах.

«На устранение одной ямы с помощью этой техники площадью до 3 квадратных метров занимает до 5 минут. С помощью данной машины за смену можно заделать до 300 ям», — добавил Волков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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