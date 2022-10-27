Свыше 270 тысяч жителей Подмосковья стали получателями налоговых льгот за год | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 14:26 Свыше 270 тысяч жителей Подмосковья стали получателями налоговых льгот за год

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Налоговыми льготами и преференциями в 2021 году воспользовались свыше 271 тысячи жителей Подмосковья. Также их получили 2,3 тысячи предпринимателей и 632 организации. О этом сообщила глава Министерства экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

Она добавила, что всего на льготы, преференции и налоговый вычет Подмосковье потратило 16,7 миллиарда рублей.

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Преференциями по специальным налоговым режимам воспользовались 311 организаций и 2,3 тысячи индивидуальных предпринимателей. Их сумма составила 531,5 миллиона рублей.

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К налоговым преференциям относятся налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые используют упрощенную и патентную системы налогообложения в производственной, социальной, бытовых и научных сферах. Для ИП и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения «Доходы минус расходы» ставка налога снижается до 10%, если сфера деятельности - народные промыслы, научные исследования, образовательные и социальные услуги, библиотеки, архивы, объекты культуры. Кроме того, в Подмосковье действует ставка 0% по единому сельхозналогу для ИП и юридических лиц.

Наталия Масленкина отметила, что регион постоянно следит за экономической ситуацией и корректирует меры поддержки.

«Меры поддержки предпринимателей помогают обеспечить занятость и доходы жителей области и сохранить устойчивость экономики», — заявила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.