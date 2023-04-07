Подмосковье 07 апреля 2023, 14:15 Свыше 2,7 тысячи жителей Подмосковья воспользовались порталом записи в кружки за полтора года Министерство культуры и туризма Московской области

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Единый портал записи в кружки заработал в Подмосковье 1 января прошлого года. За это время он набрал свыше 2,7 миллиона просмотров.

Через портал жители могут записаться в кружки на базе домов культуры. Всего в регионе их более 900. В них работает почти 12 тысяч секций.

На портале есть полезная информация о событиях и учреждениях. Также там можно проложить маршрут до ближайшего дома культуры, выбрать интересные занятия, узнать расписание и записаться.

Также жители могут воспользоваться мобильным приложением.

В будущем на портале появятся новые разделы и сервисы.

Ранее губернатор Подмсоковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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