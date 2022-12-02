Подмосковье 02 декабря 2022, 12:35 Свыше 2,7 тысячи бюджетных мест создадут в вузах Подмосковья в 2023 году

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Бюджетные места откроют в четырех вузах Подмосковья в 2023 году. Всего их число превысит 2,7 тысячи, рассказали, а Мособлдуме.

Набор на бюджетную форму обучения будут проводить в Технологичесом университете имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова, Государственном гуманитарно-технологическом университете, Государственном социально-гуманитарном университете и в МГОУ.

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Член комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Татьяна Сердюкова рассказала, что на бюджетные места будут принимать как по конкурсу, там и по внеконкурсному зачислению.

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«Это ребята, завоевавшие награду и признание в успехах в учебе, а также нуждающиеся в поддержке государства. Обе группы людей, я считаю, заслуживают преимущество при поступлении», — уточнила она.

Без экзаменов в вузы примут победителей всероссийских олимпиад, международных конкурсов, Олимпийских и других игр, чемпионов мира и Европы, а также детей погибших или пострадавших участников СВО.

Право приоритетного зачисления получат сироты, инвалиды, дети военнослужащих и героев и другие льготники. Направить документы на поступление можно будет онлайн через «Госуслуги».

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