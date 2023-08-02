Подмосковье 02 августа 2023, 17:37 Свыше 27 тысяч градостроительных планов оформили в Подмосковье с начала года фото от Минимущества Московской области

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Собственники и арендаторы участков, которые планируют строительство или реконструкцию недвижимости, должны получить градплан перед началом проектирования. С начала года в Подмосковье выдали более 27 тысяч таких документов.

Как сообщили в Мособлархитектуре, количество выданных ГПЗУ выросло за год на 7,5 тысячи. По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, такая динамика говорит об инвестиционной активности в регионе.

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«В частности, под объекты нежилого назначения с начала года выдано 9,3 тысячи ГПЗУ, почти треть из них — под склады, различные производства и объекты торговли и услуг. В числе популярных также сельскохозяйственное направление — животноводческие фермы, тепличные комплексы, объекты рыболовства и другие. Под эти цели выдано более 600 градпланов. В перспективе на зарезервированных территориях будут созданы новые рабочие места», — сообщил министр.

Около 17 тысяч градпланов в этом году было выдано для индивидуального жилищного строительства. Это почти на шесть тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. Больше всего документов оформили в Дмитрове, Истре и Раменском округе.

Получить градостроительный план жители и инвесторы могут бесплатно на «Госуслугах».

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