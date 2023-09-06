Подмосковье 06 сентября 2023, 16:07 Свыше 27 гектаров земли подготовят к акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Подготовка почвы к проведению акции «Наш лес. Посади свое дерево» началась в Подмосковье. Она необходима для успешной приживаемости деревьев и кустарников.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, к посадкам уже подготовили 17 площадок площадью более 17 гектаров.

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«Всего же на территории лесного фонда 16 сентября акцию планируется провести на 24 площадках на площади 27,1 гектара», — сказал он.

Филимонов добавил, что обработку почвы проводят специальными плугами, которые разваливают пласты земли в разные стороны, формируя места для посадки.

Центральным местом акции станет площадка у деревни Новая Купавна в Богородском округе. Там уже подготовили участок площадью 4,2 гектара.

Выбрать место для участия в акции жители могут по ссылке.

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