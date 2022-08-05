Свыше 260 тысяч человек посетили сайт «Мособлэнерго» с начала года

Сайт «Мособлэнерго» стал популярнее у пользователей. С начала года его посетили свыше 260 тысяч человек. Это на 57 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года.

Среди посетивших сайт 255 тысяч человек сделали это впервые. Это на 60 тысяч больше, чем за семь месяцев 2021 года. Чаще всего люди переходили по ссылкам из поисковых систем. Это 82% пользователей. Еще 15% заходили напрямую. По статистике большинство людей заходило на сайт с мобильных устройств.

В компании рассказали, что пик посещаемости за два года пришелся на июль 2021-го и январь 2022-го. Также отметили снижение возраста аудитории — сайт стали чаще посещать люди от 25 до 34 лет.

Самыми популярными разделами сайта стали информационный блок о плановых работах, «Технологическое присоединение» и «Филиалы».

Сайт «Мособлэнерго» обновили весной 2021 года. Разработчики добавили несколько разделов и обновили дизайн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании в Подмосковье единого портала о туризме, услугах и бизнесе. Он позволит быстро и удобно находить нужную информацию.