Подмосковье 25 августа 2023, 10:28 Свыше 260 самостроев вывели из статуса нелегальных в Подмосковье с начала года Главгостройнадзор МО

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В Подмосковье легализовали 267 объектов самовольного строительства с января. Среди них — магазины, производства и склады. Ввод построек в законный оборот позволил создать более 1800 новых рабочих мест и пополнить налоговую базу региона на 10,6 миллиона рублей в год.

С начала января Главгосстройнадзор Московской области направил в органы местного самоуправления 606 уведомлений об объектах незаконного строительства. Легализовали уже 267. Еще 28 зданий, законно оформить которые было невозможно, снесли.

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«В прошлом году 712 незаконно возведенных объектов привели в соответствие с градостроительными нормами. Их легализация позволила вовлечь в годовой налоговый оборот области более 187 миллионов рублей», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

С 2020 года Главгосстройнадзор публикует все незаконные объекты на интерактивной карте сервиса «Подмосковные стройки». Жители могут подавать информацию о самостроях прямо с телефона, через мобильную версию портала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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