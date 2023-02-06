Подмосковье 06 февраля 2023, 17:12 Свыше 260 обращений по ЖКХ отработали в Красногорске за неделю

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За последние семь дней в Центр управления регионом поступило 390 обращений от жителей Красногорска. Из них более 260 заявок уже отработали, сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Так, местные жители пожаловались 66 раз на грязные подъезды, 41 — на сломанные лифты, 21 — на неисправные фонари в парадных, 19 — на сломанные двери в местах общего пользования. Еще 17 обращений касались незапиравшихся замков.

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Отметим, направить заявку можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана отреагировать на нее в течение суток. После выполненных работ их должен принять заявитель.

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