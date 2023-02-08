Подмосковье 08 февраля 2023, 10:51 Свыше 260 детей усыновили в Подмосковье за прошлый год

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Ежегодно в Подмосковье более 200 детей обретают семью. Так, в 2022 году в Московской области 262 ребенка были усыновлены.

В 2007 году в Подмосковье ввели региональную поддержку для приемных родителей. Усыновители получают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей и ежемесячную помощь в размере 10 тысяч рублей вплоть до совершеннолетия ребенка.

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«Этой мерой мы поддерживаем как наших жителей, которые приняли ребенка из любого субъекта страны, так и жителей других регионов, усыновивших ребенка из Подмосковья», — отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

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