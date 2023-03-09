Подмосковье 09 марта 2023, 12:10 Свыше 2,6 тысячи звонков поступило на горячую линию ГУСТ Подмосковья зимой

Читать 360tv в

Главное управление содержания территорий Московской области отвечает на интересующие вопросы жителей по телефону горячей линии. Так, за три месяца зимы сотрудники отдела контроля за рассмотрением обращений провели более 2,6 тысячи консультаций по телефону.

«Чаще всего нам звонили в декабре — в этом месяце граждане обратились на горячую линию 1298 раз. В основном вопросы касались уборки снега и наледи во дворах и на общественных пространствах», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Отмечается, что жители Подмосковья часто обращаются на горячую линию ГУСТ по вопросам, не связанным с деятельностью ведомства. В этом случае операторы направляют граждан в профильное ведомство и подсказывают, как грамотно решить проблему.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье разработали новый подход к контролю за уборкой снега. Службы определили четыре сценария, по которым проводятся работы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».