Свыше 26 миллионов человек посетили парки Подмосковья за полгода

Минблагоустройства Подмосковья отметило рост интереса жителей области к паркам культуры и отдыха. За полгода их посетили 26,6 миллиона человек. Это на 15% больше, чем за такой же период прошлого года.

Самыми посещаемыми местами стали парк «Елочки» в Домодедове, балашихинский парк «Пехорка» и парк «Сестрорецкий» в Клину. В пятерку самых популярных парков также вошли одинцовский парк имени Лазутиной и Мытищинский городской парк «Мира».

Источник фото: телеканал «360»

Всего в области 183 парка, которые облагораживают ежегодно по программе «Парки Подмосковья». Сейчас в них находится 863 функциональные зоны, из которых 193 — прогулочные, 271 — для детей, 108 — для мероприятий, 72 — для экстремального отдыха и 219 спортивных.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор области Андрей Воробьев запустил программу благоустройства народных троп. Так, в Химках до конца года преобразят 28 дорожек.