Подмосковье 05 июля 2023, 15:30 Свыше 26 километров теплотрасс протестировали в Подмосковье за сутки

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За прошедшие сутки в Подмосковье провели тесты более чем на 26 километрах теплотрасс. Это необходимо для подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме. Работы проводят сотрудники аварийно-восстановительной службы.

Тестирование теплосети повышенным давлением провели в Домодедове, Подольске, Истре, Можайске, Наро-Фоминске, Одинцове, Рузе и Электрогорске. По словам главы МинЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, утечек в ходе работы не обнаружили.

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«Проверено 26,3 погонных километра теплопроводов в двухтрубном исполнении. Утечек не обнаружено, что соответствует готовности сетей к работе в предстоящий осенне-зимний период 2023–2024 года», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность ремонта котельных к отопительному сезону. К началу июля, по его словам, объем работ достиг 41%.

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