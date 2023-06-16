Подмосковье 16 июня 2023, 15:49 Свыше 250 живых изгородей высадят вокруг детских площадок в Подмосковье в июне ГУСТ

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До конца июня в Московской области высадят почти 260 живых изгородей вокруг детских площадок. Такие ограждения не только сделают двор внешне более привлекательным, но и минимизируют травмы маленьких жителей региона.

«Высадка живых изгородей не требует много времени и последующего сложного или многоэтапного ухода: кустарники выбираются из тех растений, которые легко приживаются в нашем климате, а также тех, что не потребуют дополнительных вложений для поддержания их внешнего вида», — подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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На данный момент работы выполнили в трех округах: в Раменском, Звездном Городке и Дубне. Кроме того, с этого года в Подмосковье запустили пилотный проект по оформлению стандартизированного формата палисадников у домов. Это позволит привести дворы к единому визуальному стандарту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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