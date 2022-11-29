29 ноября 2022, 16:08
Свыше 250 жителей деревни Парыкино под Егорьевском обеспечили чистой водой
Новая станция очистки воды заработала на водозаборном узле в деревне Парыкино в Егорьевске. Ранее пробы показали повышенное содержание железа и цветности. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что мощность объекта составила 240 кубометров в час. Пока станция работает в пусконаладочном режиме и обеспечивает водой более 250 жителей.
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Водозаборный узел в Парыкино построили в 1960 году. Протяженность сетей составила 1,12 километра.
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ЖКХ
Егорьевск
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