Подмосковье 29 ноября 2022, 16:08 Свыше 250 жителей деревни Парыкино под Егорьевском обеспечили чистой водой

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Новая станция очистки воды заработала на водозаборном узле в деревне Парыкино в Егорьевске. Ранее пробы показали повышенное содержание железа и цветности. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что мощность объекта составила 240 кубометров в час. Пока станция работает в пусконаладочном режиме и обеспечивает водой более 250 жителей.

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Водозаборный узел в Парыкино построили в 1960 году. Протяженность сетей составила 1,12 километра.

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