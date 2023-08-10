10 августа 2023, 15:19
Свыше 250 тысяч пенсионеров подключились к проекту «Активное долголетие» в Подмосковье
Участниками клуба «Активное долголетие» стали более 250 тысяч пожилых жителей Подмосковья. Они посещают спортивные и культурные мероприятия и проводят время в кругу единомышленников.
Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, проект остается на пике популярности. С каждым месяцем к нему присоединяется все больше людей.
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«Проект предлагает множество активностей, среди которых и последние тренды. Наши долголеты с энтузиазмом включаются во все виды деятельности. Так получилось и с сапбордам, теперь они прочно закрепились в нашем проекте», — добавила она.
Занятия на сапбордах проводят в Королеве, Красногорске, Орехово-Зуеве, Зарайске, Воскресенске, Дзержинском, Луховицах, Люберцах, Коломне, Серебряных Прудах и Одинцове.
Присоединиться к проекту можно по ссылке.
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Пенсионеры
Активное долголетие
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