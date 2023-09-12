Подмосковье 12 сентября 2023, 17:24 Свыше 250 тысяч неиспользуемых объектов недвижимости передали бизнесу в Подмосковье с начала года Александра Степанова

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Рост доходов от управления имуществом отметили в Подмосковье по сравнению с прошлым годом. С начала года в налоговый оборот вовлекли 257,5 тысячи объектов с налоговым потенциалом 470 миллионов рублей в год.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, больше всего доходов приносят налоги на имущество и землю, а также аренда и продажа недвижимости. Она отметила, что муниципалитеты могут увеличить прибыльность до 10% при регулярном выявлении и вовлечении неиспользуемых объектов. Это также будет содействовать созданию новых школ, детских садов и больниц.

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С начала года бюджет Подмосковья пополнился на 12,8 миллиарда рублей от аренды и продажи недвижимости. Это на 1,4 миллиарда больше, чем за такой же период прошлого года. Пополнять бюджет также помогает справедливая налоговая ставка. Так, она увеличивается в пять раз, если участки используются не по назначению.

«В условиях моратория на проверки мы совместно с налоговой выстроили первую уникальную в России практику перерасчета земельного налога на основании материалов мунземконтроля, по результатам которых в этом году бюджет муниципалитетов пополнился на 183 миллиона рублей», — сказала она.

Неиспользуемое имущество выявляют путем самообследования. Это объекты, которые могут приносить региону доход и использоваться для размещения бизнеса.

«Для каждого неиспользуемого объекта и участка муниципалитеты разработали дорожную карту по его вовлечению. Подчеркну, увеличение доходов муниципалитетов за счет земли и имущества, в том числе и эффективная работа по самообследованию, зависит от активности земельно-имущественного блока каждого муниципального образования», — добавила глава министерства.

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