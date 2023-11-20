Подмосковье 20 ноября 2023, 11:49 Свыше 250 субботников прошло в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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С начала года в лесах Подмосковья провели 255 субботников и 20 акций «Чистый лес». Более 2,8 тысячи гектаров очистили от мусора и убрали почти 4,7 тысячи аварийных деревьев.

Итоги реализации подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Московской области» в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» обсудили в Комлесхозе. По словам главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, субботники, уборка мусора, воспроизводство и защита лесов помогают улучишь экосистему.

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«В этом году при содействии областного Комитета лесного хозяйства проведены лесовосстановительные работы на площади свыше 3,7 тысячи гектаров, более 2,8 тысячи гектаров лесов очистили от захламления, по обращениям граждан убрали почти 4,7 тысячи аварийных деревьев», — сказал он.

Мурашов добавил, что в субботниках и акциях «Чистый лес» поучаствовали около 1,5 тысячи человек.

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