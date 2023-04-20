Подмосковье 20 апреля 2023, 15:16 Свыше 250 стендов о мерах пожарной безопасности установили в лесах Подмосковья в апреле Комитет лесного хозяйства МО

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Противопожарное обустройство лесов продолжается в Подмосковье. В них расчищают просеки, дороги, устраивают минерализованные полосы и проводят другую работу. За 10 дней в них установили 253 информационных стенда.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на стендах находится информация о мерах пожарной безопасности в лесах.

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«Из годового плана уже сделано более 50%. Опередили и календарный план — запланированные объемы. На сегодняшний день установлено уже 253 стенда», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Больше всего стендов установили в Дмитрове, это 30 штук. Еще 20 появились в лесах Ступина и Сергиева Посада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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