Подмосковье 20 февраля 2024, 10:29 Свыше 250 предпринимателей зарегистрировались на «Госуслугах» Подмосковья за неделю Unsplash

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Свыше 200 предпринимателей зарегистрировались на региональном портале госуслуг в Подмосковье за неделю. Всего к нему присоединились более 147 тысяч представителей бизнеса.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за неделю на регпортале зарегистрировались 215 юридических лиц и 58 индивидуальных предпринимателей. Им стали доступны более 220 госуслуг. Самые популярные из них — выдача разрешений на работу такси, заявка на выдачу технических условий, а также согласование установки средства размещения информации.

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Услуги на портале регулярно обновляются, благодаря чему удается сократить количество отказов.

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