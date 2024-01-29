Подмосковье 29 января 2024, 11:11 Свыше 250 предпринимателей Подмосковья зарегистрировали ИП на «Госуслугах» за неделю Unsplash

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Свыше 250 подмосковных предпринимателей зарегистрировали ИП на «Госуслугах» за неделю. Это почти в пять раз больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за неделю на портале также зарегистрировались свыше 200 юридических лиц.

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Для владельцев бизнеса в регионе доступно более 170 госуслуг. В том числе комплексный сервис взаимодействия с надзорными органами, оформление субсидий и другие. Получить их онлайн можно при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе ТЭК в День энергетики.

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