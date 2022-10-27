Свыше 250 предпринимателей из Химок приняли участие в бизнес-форуме | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 10:26 Свыше 250 предпринимателей из Химок приняли участие в бизнес-форуме

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Второй форум «Бизнес-ReStart 2022» прошел в Химках. В нем приняли участие свыше 250 предпринимателей, налоговых резидентов и представителей органов власти. Девиз мероприятия: «Новые вызовы — новые возможности».

Глава округа Дмитрий Волошин отметил, что на повестке форума было развитие предпринимательства: создание новых рабочих мест, импортозамещение и воплощение новых бизнес-идей.

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«Каждый год число предпринимателей в нашем округе растет — и сегодня эта цифра превышает 30 тысяч. Важно сохранять и приумножать эти показатели», — добавил он.

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Заместитель генерального директора компании «Аэромар» Алексей Калякин отметил, что форум дает возможность предпринимателям обменяться опытом и познакомиться с коллегами.

«Это очень интересно. Кроме того, в Химках производят не только высокотехнологичные товары, но еще и продукты питания. Причем, как оказалось, нужного нам формата», — отметил он.

Спектр сфер, в которых развиваются предприятия Химок, очень широки — от бортового питания до лекарств. Налоговые резиденты также представили свою продукцию: кофе, изделия ручной работы, шоколад и многое другое.

Ранее в округе открыли Центр поддержки предпринимательства, который консультирует бизнес по вопросам субсидий и грантов. Дмитрий Волошин подчеркнул, что округ заинтересован в реализации новых проектов.