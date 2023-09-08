08 сентября 2023, 12:05
Свыше 250 мероприятий по устранению пробок провели в Подмосковье
Свыше 250 мероприятий по устранению пробок провели в Подмосковье. Для этого на дорогах поменяли разметку, изменили режим работы светофоров и обустроили поворотные полосы.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, изменения почувствовали около трех миллионов автомобилистов.
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«С начала весны провели больше 250 локальных мероприятий — и больше половины из них уже отметились положительным эффектом, который почувствовали порядка трех миллионов автомобилистов», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.
На дорогах установили новые светофоры. В некоторых местах расширили проезжую часть, внедрили одностороннее движение, обустроили перекрестки с круговым движением или провели переразметку.
«Работа по ликвидации пробок продолжается — помимо уширений и организации кругового движения, идет модернизация светофоров. Отмечу, что работы по изменению режимов светофоров будут идти до конца года», — отметил Гержик.
Во время работы ведомство учитывает пожелания жителей на портале «Добродел».
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