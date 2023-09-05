Подмосковье 05 сентября 2023, 14:45 Свыше 250 дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей с начала года Минтранс Подмосковья

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Покрытие более 250 дорог обновили в Подмосковье по просьбам жителей. Свои предложения для ремонта они оставили на портале «Добродел» в прошлом году.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, более 30 дорог привели в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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«С начала ремонтного сезона дорожники заменили около 300 километров покрытия на более чем 250 муниципальных и региональных дорогах. При этом в рамках нацпроекта отремонтировано порядка 140 километров покрытия на 33 региональных дорогах», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Покрытие обновили на дорогах в Богородском, Волоколамске, Воскресенске, Луховицах и других округах. Больше всего работ провели в Егорьевске — там привели в порядок почти 38 километров полотна. В некоторых местах ремонт еще продолжается.

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