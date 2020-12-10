Свыше 2,5 тысячи гектар лесов Подмосковья восстановлено в 2020 году

Ежегодно весной и осенью в Подмосковье проводятся массовые мероприятия по посадке леса. Только за 2020 год были восстановлено больше 2,5 тысячи гектар леса в регионе.

«В 2020 году лесовосстановительные работы проведены на площади 2 тысячи 570 га. Всего на территории Московской области с 2017 по 2020 годы — на 16 тысяч 326,2 га», — сообщил первый заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Капиталинин. Его слова приводит пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье каждый год проводятся массовые мероприятия по посадке леса, такие как «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево».

За период с 2017 по 2020 годы в акциях участвовали 1,9 миллиона человек, на площади свыше 5,5 тысячи гектар было высажено более 10 миллионов новых деревьев.

В связи с введением режима повышенной готовности в 2020 году, акции проходили в новом формате с соблюдением мер безопасности. Было высажено 801,1 тысяча деревьев и кустарников. Свыше 25 тысяч человек приняли участие в посадках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов следить за чистотой территорий и наказывать нарушителей. Он также отметил, что власти продолжают активно заниматься ликвидацией несанкционированных свалок. Воробьев обратил внимание глав округов на то, что что каждая территория, вверенная им, должна радовать глаз. Жители справедливо требуют, чтобы в лесах была чистота, подчеркнул губернатор Подмосковья.