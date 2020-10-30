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    30 октября 2020, 20:59

    Свыше 2,5 тысячи жителей Коломенского округа обеспечили чистой водой

    Анастасия Максимовских, Ксения Чернухина

    Три станции водоочистки установили на ВЗУ в Коломенском округе. Они предназначены для обезжелезивания питьевой воды в поселках Лесной, Лукерьино-2 и Старое Бобренево. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного МинЖКХ.
    Свыше 2,5 тысячи жителей Коломенского округа обеспечили чистой водой

    Технология, по которой будет происходить очистка, основана  на принципе озонирования воды. Озон окисляет избыточное железо в составе, после чего оно выпадает в осадок.

    «Установка станций водоочистки на водозаборных узлах по программе губернатора обеспечила чистой водой дополнительно более 2,5 тысячи жителей Коломенского городского округа», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

    Он добавил, что до конца 2020 года в Коломенском округе введут в эксплуатацию еще 13 станций обезжелезивания. Благодаря этому у более четырех тысяч жителей появится хорошая питьевая вода.

    Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Подмосковье с 2014 года. За шесть лет в регионе чистой водой обеспечили более 1,5 миллиона жителей.