Свыше 2,5 тысячи жителей Коломенского округа обеспечили чистой водой

Технология, по которой будет происходить очистка, основана на принципе озонирования воды. Озон окисляет избыточное железо в составе, после чего оно выпадает в осадок.

«Установка станций водоочистки на водозаборных узлах по программе губернатора обеспечила чистой водой дополнительно более 2,5 тысячи жителей Коломенского городского округа», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что до конца 2020 года в Коломенском округе введут в эксплуатацию еще 13 станций обезжелезивания. Благодаря этому у более четырех тысяч жителей появится хорошая питьевая вода.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Подмосковье с 2014 года. За шесть лет в регионе чистой водой обеспечили более 1,5 миллиона жителей.