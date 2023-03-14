Подмосковье 14 марта 2023, 16:52 Свыше 2,5 тысячи территорий Подмосковья обработали противогололедными материалами за две недели

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Инспекторы ГУСТ в Подмосковье контролируют работу коммунальных служб во всех городских округах. Так, за первые две недели марта свыше 2,6 тысячи территорий были обработаны противогололедными материалами.

«Самую масштабную работу провели в Химках — более безопасными стали 319 участков. На втором месте по активности Люберцы — обработку осуществили на 257 территориях. В Коломенском городском округе коллеги поработали на 244 дворовых и общественных пространствах», — подчеркнула руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также отметила, что от качества выполнения работ зависят комфорт и безопасность жителей региона. Именно поэтому работы должны проводиться своевременно и в соответствии с регламентом.

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