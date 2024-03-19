Подмосковье 19 марта 2024, 10:25 Свыше 2,5 тысячи школьников Подмосковья прошли областной этап всероссийской олимпиады в этом году Взлёт

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Свыше 20 тысяч подмосковных школьников приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады. Из них 1,5 тысячи стали победителями.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, в 2024-м году участие в олимпиаде приняло рекордное количество школьников.

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«В этом году на региональном этапе соревновались более 20 тысяч ребят, из них 1,5 тысячи стали победителями. В Подмосковье олимпиадное движение очень популярно, число участников ежегодно растет», — сказала она.

Самым популярным предетом в олимпиадном сезоне стало обществознание. В региональном этапе участие приняли 2,3 тысячи человек. Еще две тысячи написали литературу и 1,7 тысячи — историю.

«Заключительный этап по двум предметам уже стартовал в Москве: 15 наших школьников участвуют в олимпиаде по французскому языку и 43 человека по МХК. Всем ребятам желаю успехов», — добавила Ирина Каклюгина.

В прошлом году команда Подмосковья выиграла на заключительном этапе олимпиады 375 дипломов.

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